American Airlines tüm uçuşlarını 'teknik bir arıza' nedeniyle durdurdu

Federal Havacılık İdaresi, American Airlines'ın tüm uçuşları için durdurma talebinde bulunduğunu söyledi.

Havayolu şirketi yaptığı paylaşımda, “Şu anda tüm American Airlines uçuşlarında teknik bir sorun yaşıyoruz. Güvenliğiniz bizim en büyük önceliğimizdir, bu sorun giderildikten sonra sizi güvenli bir şekilde varış noktanıza ulaştıracağız” denildi.