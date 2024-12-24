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        Haberler Dünya American Airlines tüm uçuşlarını 'teknik bir arıza' nedeniyle durdurdu | Dış Haberler

        American Airlines tüm uçuşlarını 'teknik bir arıza' nedeniyle durdurdu

        American Airlines Havayolu şirketi, 'teknik bir sorun' nedeniyle tüm uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Noel dönemi, ABD'nin en yoğun uçuş dönemi olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:00
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        American Airlines tüm uçuşlarını durdurdu
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        Federal Havacılık İdaresi, American Airlines'ın tüm uçuşları için durdurma talebinde bulunduğunu söyledi.

        Havayolu şirketi yaptığı paylaşımda, “Şu anda tüm American Airlines uçuşlarında teknik bir sorun yaşıyoruz. Güvenliğiniz bizim en büyük önceliğimizdir, bu sorun giderildikten sonra sizi güvenli bir şekilde varış noktanıza ulaştıracağız” denildi.

        Diğer sosyal medya kullanıcılarından gelen soruları yanıtlayan havayolu, düzeltmenin ne kadar süreceğini tahmin edemediklerini bildirdi.

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