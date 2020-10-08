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Anadolu Isuzu, EES (Elektrik-Elektronik Sistem) Mimarisi projesini hayata geçirdiğini duyurdu. EES Mimarisi kapsamında yeni ürettiği tüm araçlarında uygulanmak üzere yeni özellikler ve yeni yazılım opsiyonları geliştiren yerli ticari araç üreticisi, bu özellikleri Interliner ve Grand Toro araçlarında uygulamaya başladığını bildirdi.

Anadolu Isuzu'nun yeni elektrik-elektronik sistemler ile araçlarına FMS (Fleet Management System - Filo Yönetim Sistemi),Motor Diagnostik Hata Teşhisi, MUX Araç Kontrol Sistemi Diagnostik Hata Teşhisi, Sürücü Puanlama, Viraj Aydınlatma, Araca Hoşgeldin Modu, Dinamik geri dönüş ekranı, Eve Dönüş Modu, Akıllı Silecek, Dinamik Ana Ekran, Voice gibi donanımlar eklediği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Günümüz trendlerine ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yeni yazılım opsiyonları geliştirdik. Interliner ve Grand Toro araçlarımızda uygulamaya başladığımız bu özellikler geliştirilerek önümüzdeki dönemde her yeni çıkan aracımızda standart olarak sunulacak. EES Mimarisi canlı bir yapı ve sürekli geliştirilmeye devam edecek" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, EES Mimarisi kapsamında sunulan FMS (Fleet Management System-Filo Yönetim Sistemi) sayesinde filo takip cihazı ile belli haberleşme protokolü (CAN) mesajlarını süzmede ilave donanıma ihtiyaç duymuyor. Motor Diagnostik Hata Teşhisi motordaki hata kodlarını sürücüye sunarken, MUX Araç Kontrol Sistemi ile araçtaki her bir elektrik elektronik alıcının durumları ve arızai durumlar konusunda sürücü bilgilendiriliyor. Sürücü Puanlama Sistemi ile sürücülere, Anadolu Isuzu tarafından geliştirilen algoritmalar ile "İyi kullanıyorsun", "Kötü kullanıyorsun" gibi geri bildirimler veriliyor.