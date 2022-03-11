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Anadolu Sigorta, Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Türkiye’nin en itibarlı markalarının belirlendiği araştırmada; sigorta sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Türkiye İtibar Akademisi öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirilen araştırma kapsamında; Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak belirlediği 26 bölge ve 72 ilde, 15 Aralık 2021- 25 Ocak 2022 tarihleri arasında, yaklaşık 14 bin kişiyle görüşüldü. 34 farklı sektörde yer alan markaların itibar derecelendirmeleri yapılarak, Türkiye’nin en itibarlı markaları belirlendi.

İLK ULUSAL SİGORTA ŞİRKETİ

Anadolu Sigorta olarak en itibarlı sigorta markası seçilmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Sigorta 1.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta’nın 97. yıl dönümüne sayılı günler kala bu unvanı almaktan gurur duyuyoruz, itibarımızı birlikte inşa ettiğimiz tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizleri bu unvana layık görenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sektörümüzün en köklü ve itibarlı markası olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bir asra yaklaşan kuruluş tarihimizden bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları, ülkemiz ve sektörümüz adına artırmaya devam edeceğiz. Bunun için tüm gayretimizle çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.