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HaberlerGündem3. SayfaAnamur'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Anamur'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde, oto galeriye kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Anamur'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri öldü.

Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir oto galeride meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre otomobil ile geldikleri oto galeriye tabancayla ateş açıp, daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında oto galeride bulunan İ.T., C.T. ve Z.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boynuna isabet kurşunla ağır yaralanan İ.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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