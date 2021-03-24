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Uşak'ın risk haritasında mavi olması 'Anka' ekibini şehre çekti

Uşak, 20 -26 Şubat'ta koronavirüs risk haritasında 'Mavi' illerden biriydi. Bu durum, 'Anka' adlı sinema filminin çekimlerinin Uşak'ta yapılmasına neden oldu. Filmin yapımcı şirketi, başta İstanbul olan 'Anka'nın çekim yerini Uşak olarak değiştirdi

Anka Uşak'ta! Son dakika: Risk haritasında mavi olması 'Anka' ekibini şehre çekti
Mavinin peşinde
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Uşak, 20 – 26 Şubat tarihleri arasındaki vaka sayısıyla koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin 14 'Mavi' ilinden biriydi. Uşak, Türkiye'nin Batı bölgesinde 'Mavi' olan tek il olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti

Bu durum, o dönemde 'Anka' adlı filmin çekim hazırlıklarını yapan Nar Film'in dikkatini çekti. Yapım şirketi, başta İstanbul olan filmin çekim yerini  riskin düşük olması nedeniyle Uşak olarak değiştirdi. Kamera arkası ekip ve oyuncular, çekim yerinin Uşak olarak değiştirilmesinden mutluluk duydu.

Çekimleri Uşak'ın yanı sıra Kula'da devam eden 'Anka'yı Metin Kuru yönetirken filmde başrolleri Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin, Özcan Varaylı, Esin Benim, Murat Ünaloğlu, Cihad Kıtır ve Onur Yenidünya paylaşıyor.

Kaçırılan kardeşlerini kurtarmak için her yolu deneyen 'Akif' ve 'Araz'ın, Ermeni çeteleri tarafından kaçırılan Rus bilim adamı 'Mihael Mark'ı kurtarma operasyonunu üstlenmek zorunda kalmalarıyla yaşadıklarını konu edinen aksiyon türündeki 'Anka'nın senaryosunu Murat Ünaloğlu yazarken müziklerini Türkay Nişancı yapıyor. 'Anka'nın gösterime 2022'de girmesi planlanıyor.

Uşak, 20 -26 Şubat arasındaki vaka sayılarıyla risk haritasında 'Mavi' kategorideydi.

Uşak, 13 - 19 Mart arasındaki vaka sayılarıyla risk haritasında 'Mavi'den 'Sarı' kategoriye geçti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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