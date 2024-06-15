Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ankara bayram namazı saati 2024: Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        Ankara bayram namazı saati 2024: Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

        Bu sene Kurban Bayramı ilk günü Pazar gününe denk geldi. Bayram namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar Ankara'da bayram namazı ne zaman, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Diyanet il il namaz saati vakitlerine göre Ankara bayram namazı saat kaçta? İşte 16 Haziran 2024 Ankara bayram namazı vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara bayram namazı saati, Kurban Bayramı’nda ibadetlerini yerine getirecek Başkentlilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verileri doğrultusunda hazırlanan 2024 bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Ankara bayram namazı saati ne zaman? Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        2

        ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

        Ankara, Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

        Ankara bayram namazı saati: 05.54

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.

        Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

        Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        3

        1.Rekat

        • İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
        • Gizlice Sübhaneke okunur.
        • Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
        • İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
        • İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
        • İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
        • İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
        • İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
        • Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
        • İkinci rekate kalkılır.
        4

        2. Rekat

        • İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
        • Cemaat ise sessizce imamı dinler.
        • Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
        • Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
        • 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
        • Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
        • Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
        • Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
        • Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı