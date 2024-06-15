Ankara bayram namazı saati 2024: Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Bu sene Kurban Bayramı ilk günü Pazar gününe denk geldi. Bayram namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar Ankara'da bayram namazı ne zaman, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Diyanet il il namaz saati vakitlerine göre Ankara bayram namazı saat kaçta? İşte 16 Haziran 2024 Ankara bayram namazı vakti
Ankara bayram namazı saati, Kurban Bayramı’nda ibadetlerini yerine getirecek Başkentlilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verileri doğrultusunda hazırlanan 2024 bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Ankara bayram namazı saati ne zaman? Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Ankara, Kurban Bayramı namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
Ankara bayram namazı saati: 05.54
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1.Rekat