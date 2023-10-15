Ankara'da kafa kafaya faciada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Dikmen Caddesi üzerinden meydana geldi.
Y.E.B. (26) kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Kızılay-Ayrancı hattında çalışan Mustafa Akdağ (42) idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücü Y.E.B. hayatını kaybederken minibüs şoförü Akdoğan ve 13 yolcu yaralandı.
İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla yolcu minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.