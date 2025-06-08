Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, son durum nedir, güzergâh belli mi?
Ankara'da toplu taşıma altyapısını güçlendirmek ve kent içi ulaşımı daha verimli hale getirmek amacıyla başlatılan yeni metrobüs hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Trafik yoğunluğunu azaltması ve şehir genelinde ulaşım süresini kısaltması beklenen projede, son teknolojiye sahip araçlar kullanılacak. Üç ana güzergâhta hizmet verecek bu metrobüslerin her biri, 270'in üzerinde yolcu kapasitesine sahip. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Ankara’nın toplu ulaşım ağına yeni bir soluk getirecek olan metrobüs projesi, başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İstanbul'da yıllardır başarıyla kullanılan sistemin bir benzeri, artık Ankara’nın da günlük ulaşımını kolaylaştıracak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, proje çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, EGO Genel Müdürlüğü ise yeni metrobüs araçlarıyla deneme seferlerine başlamış durumda. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs hangi hatlardan geçecek? İşte, detaylar...
ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.
ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?
EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;
Yenikent – Ulus – Karapürçek,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).
METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.
EGO TEKNİK EĞİTİM VERİYOR
Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.