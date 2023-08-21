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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

        Ankara'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

        Ankara Gölbaşı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 06:58
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        Başkent'te otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre, Ankara-Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #ankara
        #gölbaşı
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