Ankara'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Ankara Gölbaşı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre, Ankara-Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.