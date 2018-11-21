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Ankara'daki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü

Ankara'da 2017 yılında öldürülen Yücel Biçer'in katil zanlıları, Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

21.11.2018 - 08:36 | Güncelleme: AA

Ankara'da 2017 yılında öldürülen Yücel Biçer'in katil zanlıları, Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA'nın haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinden kurulan ve faili meçhul kalmış eski cinayet dosyalarını yeniden ele alan özel ekip, geçen sene mart ayında Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yücel Biçer'in katil zanlılarını tespit etmek için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarına göre, olay günü Biçer'in H.S. isimli bir arkadaşı tarafından evine davet edildiğini belirleyen ekipler dikkatlerini bu kişiye yoğunlaştırdı.

Araştırmalarını derinleştiren polisler, zanlının Biçer'i olay yerine davet ettiğini ve burada C.T, M.A. ve H.G'nin beklediğini tespit etti. Özel ekip, bu kişiler tarafından silahlı saldırı sonrası Yücel Biçer'in öldürüldüğünü belirledi.

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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