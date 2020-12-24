Ankaragücü Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 14. haftasında son haftalarda ciddi bir çıkışa geçen Beşiktaş, deplasmanda son haftaların bir başka çıkıştaki takımı Ankaragücü'ne konuk oluyor. Haftaya 4. sırada giren siyah beyazlılarda tek hedef 3 puan. Peki merakla araştırılan Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Beşiktaş maçı 24 Aralık Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Ankaragücü : Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Tiago Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba, Çekiçi, Börven



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.