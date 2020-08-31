DHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi´ndeki kahvehanenin önünde kan donduran bir olay meydana geldi. Daha önce yaşanan silahla yaralama nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak üzere Cengiz Ü.'ye (56) ait kahvehanede bir araya geldi. Burada yeniden tartışan grup arasında kavga çıktı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 2'Sİ ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre silahların da çekildiği kavgada, akrabalar İhsan Ç. (53),Mustafa Ç. (45) ve Hamza Ç. ile Cengiz Ü. (56) ve Ali Osman A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan İhsan Ç. ve Cengiz Ü. hayatını kaybetti.

26 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 26 boş kovan buldu. Silahlı kavga sırasında 3 iş yeri, 3 araç ve bir evin balkonuna da mermi isabet etti. Olayın ardından kaçtığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.