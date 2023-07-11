"Anne ahtapot kıyıya kış mevsiminde üremek için yaklaşıyor. Bahar mevsiminde yuvasını yapıyor ve hazır olduğunda bulunduğu kovuğa yumurtalarını bırakıyor.

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Yumurtaların başında bekleyen anne ahtapotlar üzerlerine herhangi bir mikroorganizmanın yapışmaması için hem 'sifon' denilen hava kanalıyla kovuğu sürekli havalandırarak hem de kollarıyla temizleyerek yumurtaların var olmalarını sağlıyor.