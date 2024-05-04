Anne karnındaki gelişimin önemi: Bebekler daha doğmadan dil öğrenmeye başlıyor!

Bu uzmanlaşma dil gelişiminin çok önemli bir parçası ancak çalışma, doğum öncesi deneyimlerin de beyni işitsel ve konuşma algısına hazırlamada kritik bir rol oynadığını öne sürüyor. Bu gelişimin anahtarı, fetüslerin, hamileliğin beş ila yedi ayı kadar erken bir dönemden itibaren, rahim dışındaki sesleri duyabilme yeteneğidir.