Anne karnındaki gelişimin önemi: Bebekler daha doğmadan dil öğrenmeye başlıyor!

ARAŞTIRMA NASIL YÜRÜTÜLDÜ?

Deney sırasında bebekler uyurken, "Goldilocks and the Three Bears"ın Fransızca, İspanyolca ve İngilizce kayıtları değişen sıralarda çalındı. Bebekler, işitsel ve konuşma algısıyla ilişkili beyin bölgelerine stratejik olarak yerleştirilmiş elektrotlarla donatılmış başlıklar taktılar.