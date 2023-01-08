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Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacına göre değişiyor

Hamile kalmak, doğum yapmak nasıl mucizevi bir olaysa; anne sütü de bir o kadar şaşırtıcı. Bu sütün yapısı, bebek doğduktan sonra bebekle beraber değişerek, bebeğin gelişmesi için ihtiyacı olan tüm mineralleri içinde barındırıyor. İşte, anne sütüne dair sizi çok şaşırtacak bilgiler...

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  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Anne sütünün tadı inek sütünden oldukça farklıdır. Ayrıca günün saatine bağlı olarak daha sulu veya daha kremsi olabilir.

     
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Anne sütünün tadı kişiden kişiye değişebilir. Günün saatine bağlı olarak daha yoğun veya daha az gelebilir ve hatta emziren kişinin beslenme tarzından etkilenir.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Anne sütü, bir bebeğin yaşamının ilk yılı için özel olarak tasarlanmış antikorlar, kök hücreler, enzimler ve hormonları içerir. İnek sütü bu elementleri içermekle birlikte, bir ineğin ihtiyaçlarına özeldir.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Anne sütünün kremsi dokusu içinde yüzde 3.5 ile 4.5 arasında bulunan yağ içeriğinden gelir. Bir marketten alınan tam yağlı inek sütü genellikle yüzde 3.25 oranında yağ içerir. 
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Anne sütü; memeden yaklaşık 37 derece vücut sıcaklığında çıkar.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan 2016 tarihli bir inceleme; anne sütünün dondurulması ve buzunun çözülmesi de dâhil olmak üzere saklanmasının vitamin ve mineral bileşimini değiştirebileceğini ve anne sütünün tadını etkileyebileceğini buldu.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Tıpkı inek sütü gibi, insan sütü de çok uzun süre dışarıda bırakılırsa bozulabilir; bu da süte kötü koku ve acı tat verir.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Anne sütü, hem kişinin yediği gıdalardan besin oluşturur hem de çocuğa geçmesi için süte canlı hücreler koyar.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Bebek doğduktan sonra, memeden gelen ilk süte kolostrum denir ve bu çok benzersizdir. Bu süt hacim olarak azdır ancak içinde güçlü maddeler vardır ve yeni doğanlar için gereklidir.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Kolostrum sütünün şekeri çok düşüktür, ancak bir tür antikor olan immünoglobulin A dahil olmak üzere bağışıklık sistemini oluşturmakla ilgili bileşenleri yüksektir. 
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Kolostrum sütünden sonra, birkaç hafta içinde süt; daha fazla şeker ve elektrolit içeren "geçiş sütü" denilen bir yapıya döner. Daha sonra, yaklaşık dört ila altı hafta sonra, anne sütü "olgun süt" dönemine girer ve şeker, yağlar, vitaminler ve mineraller dâhil olmak üzere besin yapısı, çocuk yürümeye başlayana kadar oldukça sabit kalır.
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Olgun süt, günlük yaşamdaki değişikliklerden etkilenebilir. Birisi nezleyse, vücudunun yaptığı antikorlar anne sütünde de bulunabilir. 
  • Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacını göre değişiyor

    Journal of Human Lactation'da yayınlanan 1995 tarihli bir incelemeye göre, sarımsak, nane veya kırmızı biber gibi güçlü tatlar veya şeker veya tuz oranı yüksek yemekler anne sütünün tadını değiştirebilir.

    Kaynak: Live Science

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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