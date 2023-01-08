Anne sütüne dair ilginç bilgiler! Sütün yapısı bebeğin ihtiyacına göre değişiyor

Kolostrum sütünden sonra, birkaç hafta içinde süt; daha fazla şeker ve elektrolit içeren "geçiş sütü" denilen bir yapıya döner. Daha sonra, yaklaşık dört ila altı hafta sonra, anne sütü "olgun süt" dönemine girer ve şeker, yağlar, vitaminler ve mineraller dâhil olmak üzere besin yapısı, çocuk yürümeye başlayana kadar oldukça sabit kalır.