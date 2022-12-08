Bebekler neden sürekli tavana bakar?

Bebeklerin neden sürekli aynı noktaya baktığına gelirsek…

- Bebekler kendilerine ilginç gelen insan ve nesnelere dik dik bakar.

- Bebeğin görme yeteneği henüz tam gelişmiş olmadığı için parlak, hareket eden ya da kontrast renklere sahip şeyler ilgisini çeker.

- Bu nedenlerle bebeğinizi sık sık renkli nesnelere ya da bir tavan vantilatörüne bakarken görürsünüz.

- Bebek 6-8 aylık olduğunda görmesi daha iyi olacağı için artık yüzlere odaklanmaya başlar. Ve böylece dik dik bakma tercihi cansız şeylerden insanlara kayar.