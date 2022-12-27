Her ne kadar inanılmaz gibi gözükse de, rekor yazarı Bashutski 1834’de yer alan notunda şöyle diyor:

27 Şubat 1782 günü Nikolskiy manastırından Moskova'ya gelen ve Shuya bölgesinden bir köylü olan Feodor Vassilyev'in iki kez evlendiğini ve 87 çocuğu olduğunu bildiren liste. On altı ikiz, yedi üçüz ve dört dördüz. İkinci karısından ise altı çift ikiz ve iki çift üçüz doğurdu. F. Vassilyev o sırada 75 yaşındaydı ve 82 çocuğu hayattaydı.