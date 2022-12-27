Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın En Doğurgan Kadını tam 69 çocuğun annesi!

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na göre 1707 – 1782 yılları arasında yaşamış olan Rus kökenli Feodor Vassilyev’in ilk karısı Valentina Vasilyeva, 69 çocuk doğurarak Dünyanın En Doğurgan Kadını seçildi. Resmi olarak kayıtlara geçen Valentina Vasilyeva, Rusya’nın Shuya kentinde yaşamış.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın! Guinness Dünya Rekorlar kitabına Dünyanın En Doğurgan Kadını olarak girdi!

    69 ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

    Valentina Vasilyeva 76 yaşında ölmüş ve aileye 69 çocuk bırakmış. Çocukların yalnızca iki tanesi bebekken ölmüş. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na göre Valentina gelmiş geçmiş en doğurgan anne.
  • 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın! Guinness Dünya Rekorlar kitabına Dünyanın En Doğurgan Kadını olarak girdi!

    Bilim dünyasına göre bir kadının doğurganlık oranının belli bir düzeyde olduğu söylense de, Guinness’e göre olasılık dışı gibi gözüken bu hikâyenin doğru olduğunu öne süren çok sayıda kaynak mevcut.

    Valentina Vasilyeva vakası ilk olarak Nikolsk Manastırı tarafından 27 Şubat 1782’de Moskova’da bildirildi.
  • 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın! Guinness Dünya Rekorlar kitabına Dünyanın En Doğurgan Kadını olarak girdi!

    27 KERE DOĞUM YAPTI!

    İlk eşi Valentina Vasilyeva tarafından, 16 ikiz, 7 üçüz, 4 dördüz, çocuk sahibi olan Feodor Vassilyev, ikinci eşinden de 6 ikiz, 2 üçüz çocuk sahibi olarak toplamda 87 çocuğun babası oldu.

    Toplamda 35 doğum gören Feodor Vassilyev’in çocuklarından 84’ü yaşarken, 3 tanesi ise hayatını kaybetmiş.
  • 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın! Guinness Dünya Rekorlar kitabına Dünyanın En Doğurgan Kadını olarak girdi!

    Valentina Vasilyeva 27 doğum gerçekleştirdi. Daha basit anlatacak olursak;

    İlk eşinden:

    4 x 4 = 16

    7 x 3 = 21

    16 x 2 = 32

    Toplam 27 doğum ve 69 çocuk.

    İkinci eşinden:

    6 x 2 = 12

    2 x 3 = 6

    Toplam 8 doğum ve 18 çocuk sahibi oldu.
  • 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın! Guinness Dünya Rekorlar kitabına Dünyanın En Doğurgan Kadını olarak girdi!

    Her ne kadar inanılmaz gibi gözükse de, rekor yazarı Bashutski 1834’de yer alan notunda şöyle diyor:

    27 Şubat 1782 günü Nikolskiy manastırından Moskova'ya gelen ve Shuya bölgesinden bir köylü olan Feodor Vassilyev'in iki kez evlendiğini ve 87 çocuğu olduğunu bildiren liste. On altı ikiz, yedi üçüz ve dört dördüz. İkinci karısından ise altı çift ikiz ve iki çift üçüz doğurdu. F. Vassilyev o sırada 75 yaşındaydı ve 82 çocuğu hayattaydı.
  • 69 çocuk doğurarak tarihe geçen kadın! Guinness Dünya Rekorlar kitabına Dünyanın En Doğurgan Kadını olarak girdi!

    Valentina Vasilyeva’nın 76 yıl yaşadığı biliniyor.

    Stanforda’da Doğum ve Jinekoloji Doçenti Valerie Baker konuyla ilgili “Doğa bu tip olaylar da bir sınır koymak ister. Hamilelik bir kadın vücudunun yaşadığı en zor fiziksel eylemdir” diyor.

    Kaynak: Guinnessworldrecords

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.