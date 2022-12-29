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Yılbaşına özel sofralarınızda hazırlayabileceğiniz benzersiz bir yeni yıl menüsü!

Yılbaşında sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz özel bir sofra gecenin yıldızı olabilir. Ana yemek olarak tercih edeceğiniz geleneksel yılbaşı hindisi tarifi Gordon Ramsay'den geliyor. İşte, tadına doyamayacağınız yılbaşı menüsü...

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  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    HİNDİ

    Yılbaşının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan hindiyi bu sefer eşsiz ve daha lezzetli yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’in özel yılbaşı hindi tarifi sevdiklerinize şölen yaratacak. İşte, mükemmel nar gibi kızarmış sulu hindi tarifi…
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    Dünyanın en iyi şeflerinden birisi olan Gordon Ramsay’in YouTube’da 19 milyondan fazla izlenen yılbaşı hindi tarifi diğer bütün tarifleri unutturacak. Püf noktaları ile beraber uygulayacağınız yılbaşı hindisi gecenin yıldızı olacak…

    MALZEMELER

    1 adet hindi

    250 gr oda sıcaklığında tereyağı

    1 Limon kabuğu

    1 Limon suyu

    3 diş sarımsak

    Yarım demet maydanoz

    Tuz

    Karabiber

    İsteğe göre pul biber

    2 Adet soğan

    2 -3 adet defneyaprağı

    2 dal Taze kekik veya 2 kaşık kuru kekik

    2 dal biberiye taze veya kuru

    Alüminyum folyo
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    YAPILIŞI

    Hindinin üzerinin ve içinin kuru olmasına dikkat edin isterseniz önceden güzelce yıkayın ve tamamen güzelce kurulayın. İç kısmı güzelce temizlemeyi unutmayın.

    Oda sıcaklığındaki tereyağının içerisine bir limonun suyunu ve limon kabuğunun beyaz kısımları gelmeden rendeleyerek ekleyin. Sarımsakları rendeleyerek tereyağının içerisine ekleyin. Son olarak maydanozu doğrayın ve karabiber, tuz atıp tereyağını iyice karıştırın.

    Eğer hindinizin içi sulu ve derisinin nar gibi kızarmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç aşama var. Tereyağını hindinin derisinin altına iyice yedirerek sürmeniz gerekiyor.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    Hindinin alt kısmında derisinin ince bir bölümü havaya kaldırarak tereyağını kaşık, spatula veya elinizle içerisi doğru itin. Derinin yırtılmamasına dikkat edin. Tereyağını giriş kısmına ekledikten sonra üstten elinizle yukarı doğru kaydırabilirsiniz.

    Derinin iç kısmına yedirdikten sonra kalan tereyağını hindinin her yerine sürün. Hindinin dışı ve içi tereyağı ile kaplanmış olsun.

    Soğanları ikiye bölün ve hindinin içine yerleştirin. Defneyapraklarını ve suyunu sıktığınız limonu aynı şekilde içine yerleştirin.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    Son olarak hindinin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

    220 derece fırında önce 10 dakika üstü kızarana kadar pişirin. 10 dakika üzeri piştikten sonra, üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyip, alüminyum folyo ile kapatın ve 180 derecede 2 buçuk sat daha pişirin.

    Eğer hindiniz küçük is bu süreyi 1 30 saat olarak ayarlayabilirsiniz.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    HİNDİ SOS

    Hindi fırından çıktıktan sonra geniş bir tabağa alın ve içerisindeki soğan, defneyaprağını ve limonu çıkarın.

    Tepsinin dibinde kalan suyu bir tavaya dökün, hindinin içerisinden çıkan tüm malzemeleri tavaya atın. Hindinin küçük kanatlarını keserek tavanın içerisine ekleyin.  Sosun içerisine taze kekik ve biberiye ekleyip karıştırın. Son olarak tatlandırması için bir adet domatesi doğrayıp içine atın.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    Bütün malzemeleri karıştırın ve içerisine biraz sıcak su ekleyip suyu çektirin. Sos iyice kaynadıktan sonra, süzgeç yardımı ile tüm başka bir tencereye sosu süzdürün ve duru bir sos elde edin.

    Gravy sos eğer gözünüze çok sıvı gelirse bir tava içerisinde biraz tereyağı ve un erittikten sonra sosu ekleyerek daha kıvamlı bir lezzet elde edebilirsiniz.

    Hindi ile sosu beraber servis edin. Afiyet olsun…
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    BALKABAĞI ÇORBASI

    700 gr. Balkabağı

    1 adet soğan

    1 yemek kaşığı tereyağı

    5 su bardağı sıcak su veya ılık su varsa tavuk suyu

    1 adet tavuk veya sebze bulyon  (tavuk suyu varsa kullanmayın)

    1 adet patates

    2 yemek kaşığı krema

    Tuz

    Karabiber

    1 muskat

    Balkabağını hazır soyulmuş olarak alabilirseniz işiniz daha kolay olur. Eğer bütün balkabağı aldıysanız önce yıkayın ve daha sonra çekirdeklerini alın. Dış kısmındaki kabukları ve birkaç parçaya bölün.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    Soğan ve patatesi aynı şekilde kabaca birkaç parça doğrayın. Tencerede tereyağını eritin, soğanı ekleyip 1-2 dakika pişirin. Balkabağı ve patatesi ekleyin tekrar 1-2 dakika çevirin.

    Üzerine sıcak suyu veya varsa tavuk suyunu ekleyin. Sıcak su ekledikten sonra 1 adet tavuk bulyon ekleyin ve karıştırın, tavuk suyunuz varsa bulyona ihtiyacınız yok. İçerisine hindistancevizi muskatını biraz rendeleyin ancak çok abartmayın baskın bir tadı vardır. Son olarak tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatıp sebzelerin pişmesini bekleyin.

    Sebzeler iyice piştikten sonra blendır yardımı ile çorbayı pürüzsüzleştirin. İçerisine son iki yemek kaşığı veya isterseniz daha fazla kremayı ekleyin ve servis edin. Afiyet olsun.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    KESTANELİ PİLAV

     

    MALZEMELER

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı çam fıstığı

    2 adet havuç

    1 yemek kaşığı kuş üzümü

    200 gr haşlanmış kestane

    1,5 su bardağı pirinç

    3 su bardağı su

    Karabiber

    Yenibahar

    Tuz

    Yarım demet isteğe göre dereotu

    YAPILIŞI

    Zeytinyağı ve tereyağını tencerede eritin. Çam fıstıklarını ekleyip biraz kavurun. Daha sonra küçük doğradığınız havuçları içerisine ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

    Suda beklettiğiniz pirinçleri süzüp tencereye ekleyin biraz daha kavurun. Kuş üzümü, kestane, baharatlar ve tuzu ilave edin. En son suyunu ekleyin ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.

    Su kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra düşük ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra 15 dakika dinlendirin. Afiyet olsun.
  • Yılbaşına özel yeni yıl menüsü! Yılbaşı menüsünde neler olmalı? Yılbaşı sofrası için ne yapılır?

    AYVA TATLISI

    4 adet büyük boy ayva

    2 buçuk su bardağı su

    4 karanfil

    2 buçuk su bardağı toz şeker

    1 çay bardağı vişne suyu

    2 adet çubuk tarçın

    Bir adet limon suyu

    ÜZERİ İÇİN

    Vanilyalı dondurma

    Kaymak

    Toz antep fıstığı

    Yapılışı

    Ayvaların kabuklarını soyup ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Ancak çekirdekleri çöpe atmayın lazım olacak. Ayvaların kararmaması için limon suyun ayvaları ve kabuklarını koyun.

    Geniş bir tencereye ayvaları dizin. Her ayvanın üzerine ortalama 2 yemek kaşığı kadar şeker serpin. Ardından limon suyu, ayva çekirdeği, ayva kabuğu, su ve baharatları ekleyip tencereye ilave edin.

    Ayvaları kısık ateşte yumuşayana kadar ve rengi pembe olana kadar pişirin. Kaynayan suya, vişne suyunu ekleyin kapağını kapatıp bir süre daha pişirin.

    Yaklaşık 1 saat sonra ayvalar çatal ile kontrol edin yumuşadıysa pişmiştir. Soğumasını bekleyin ve suyunu süzdürün. Dondurma ya da kaymak ile servis edebilirsiniz.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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