Bütün malzemeleri karıştırın ve içerisine biraz sıcak su ekleyip suyu çektirin. Sos iyice kaynadıktan sonra, süzgeç yardımı ile tüm başka bir tencereye sosu süzdürün ve duru bir sos elde edin.

Gravy sos eğer gözünüze çok sıvı gelirse bir tava içerisinde biraz tereyağı ve un erittikten sonra sosu ekleyerek daha kıvamlı bir lezzet elde edebilirsiniz.

Hindi ile sosu beraber servis edin. Afiyet olsun…