BEREKET GETİRİYOR

Bir takım efsaneler ile billinen kokina mutluluk, huzur ve şans getirdiğine inanılır. Bu nedenle yılbaşının en gözde sembollerinden birisi olması şaşırtıcı değil.

Hatta bir başka rivayete göre bir eve yılbaşında alınan kokina ertesi yıla kadar bozulmadan ve renklerini solmadan aynı şekilde bakılarak duruyorsa, o kişinin yeni bir eve taşınacağı söylenir.