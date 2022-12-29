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Yılbaşında tadına doyulmaz Gingerbread (zencefilli kurabiye) tarifi! İçi yumuşacık, dışı çıtır!

Yılbaşı denilince akla iki lezzet gelir, hindi ve gingerbread yani zencefilli kurabiye. Yeni yılın özel kurabiyesi olan gingerbread, özellikle şekli ile çocukların favorisi olacak.

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  • Yılbaşında tadına doyulmaz Gingerbread (zencefilli kurabiye) tarifi! İçi yumuşacık, dışı çıtır!

    Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz gingerbread tarifi sizlerle…

    MALZEMELER

    3 su bardağı un

    Yarım yemek kaşığı tuz

    1 yemek kaşığı toz zencefil

    1 yemek kaşığı tarçın

    6 yemek kaşığı tereyağı

    Yarım bardaktan biraz fazla şeker

    1 yumurta

    1 çay bardağı pekmez

    Yarım yemek kaşığı vanilya
  • Yılbaşında tadına doyulmaz Gingerbread (zencefilli kurabiye) tarifi! İçi yumuşacık, dışı çıtır!

    ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN GLAZÜR MALZEMESİ

    2 Yumurta akı

    300 gr. pudra şekeri

    1 yemek kaşığı limon suyu
  • Yılbaşında tadına doyulmaz Gingerbread (zencefilli kurabiye) tarifi! İçi yumuşacık, dışı çıtır!

    YAPILIŞI

    Fırını önceden 170 dereceye ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin. Bir kapta un, tuz, toz zencefil ve toz tarçını karıştırın.

    Farklı bir kapta oda sıcaklığında olan tereyağını ve şekeri 1 dakika kadar çırpın.

    İçerisine yumurtayı ekleyin ve karıştırın. Pekmez ve vanilyayı ekleyip tekrar karıştırın.

    Kuru unlu karışımı da içerisine ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamur kıvamına gelince unlanmış tezgâhın üzerine alın.
  • Yılbaşında tadına doyulmaz Gingerbread (zencefilli kurabiye) tarifi! İçi yumuşacık, dışı çıtır!

    Hamur iyice kıvam aldıktan sonra merdane yardımı ile açın ve yılbaşı kalıpları ile şekil verip yağlı kâğıda dizin.

    Buzdolabında 10 dakika bekletin daha sonra fırında 10 dakika kadar pişirin.

    Fırından çıktıktan sonra glazür ile üzerini süsleyebilirsiniz.
  • Yılbaşında tadına doyulmaz Gingerbread (zencefilli kurabiye) tarifi! İçi yumuşacık, dışı çıtır!

    GLAZÜR YAPIMI

    Yumurta akı ve limon suyunu kabarana kadar iyice çırpın. Pudra şekerini içerisine ilave edin ve beyaz bir renk alana kadar çırpın. Glazürü renklendirmek isterseniz gıda boyası kullanmanız gerekir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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