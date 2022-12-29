BİLEKLİK – KOLYE – KÜPE - SAAT

Şık giyinmeyi ve aksesuara düşkün olan kişilere tamamlayıcı bir hediye alabilirsiniz. Eğer bileklik gibi ürünleri tercih ederseniz özel tasarımları tercih edebilir veya daha anlamlı olsun isterseniz kişiselleştirilmiş tasarımları armağan edebilirsiniz.

Örnek olarak arkadaşınız ve sizin ortak hoşunuza giden bir şarkıyı bilekliğe kod olarak yazdırarak dilediği zaman baktığında ve dinlediğinde sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.