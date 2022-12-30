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Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

Yılbaşı için resmen geri sayım başladı. Koskoca bir yılı geride bırakırken yeni yılı evlerinde kutlayacak olanlar birbirinden şık sofraları hazırlamak için araştırmalara başladı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayat pahalılığı da iyice artmış durumda. Artan enflasyondan en çok etkilenen sektör gıda olurken et fiyatları ise adeta cep yakıyor. Bir yılbaşı menüsünü dışarıda ortalama bir restoranda yemek ise nerdeyse imkansız hale geldi. Hal böyle olunca yılbaşını evlerinde kutlayacak olanlar için birbirinden harika yemekleri bir araya getirdik. Yılbaşı menüsü için çorba, başlangıç, meze ve yemeklerin olduğu bu listeye bayılacaksınız. İşte yılbaşında ne pişirsem diyenler için birbirinden nefis tarifler…

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  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    Yılbaşını evlerinde kutlayacak olanlar için harika bir menüyle karşınızdayız. Herkesin de bildiği üzere 2022 yılı oldukça zor geçti. Özellikle ekonomik yönden. Önce pandemi sonra enflasyon derken gıda fiyatları da bir hayli arttı. Restoranlarda iki kişilik yemek menü fiyatlarının yanına ise yaklaşılmıyor. Bu sene birçok kişi ise yılbaşını evde geçirmeyi planlıyor. Evde yakınlarını, arkadaşlarını veya ailesini davet edecekler ise yılbaşı akşamı ne yemek pişirsem diye şimdiden düşünmeye başladı. Yılbaşı menüsünde yer alacak et, tavuk ve hindinin maliyetleri ise düşündürüyor. Sizler için birbirinden güzel tarifleri bir araya getirirken fiyatlarını da araştırdık.

    İşte ortalama et, tavuk ve hindi fiyatları:

    Dana Antrikot Kg: 269,90 TL

    Dana Bonfile Kg: 399,90 TL

    Dana Rostoluk Et Kg: 198,90 TL

    Kuzu Pirzola Kg: 255,90 TL

    Poşetli Bütün Piliç Tavuk Kg: 37,50 TL

    Tavuk Pirzola Kg: 53,90 TL

    Organik Piliç Kanat Pirzola Kg: 145,90 TL

    Bütün Hindi Kg: 79,90 TL
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    3 dilim bal kabağı (iri dilim)

    1 adet patates

    2 litre su

    3 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 adet soğan

    3 diş sarımsak

    1 su bardağı et suyu

    1 su bardağı süt

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    1/2 çay kaşığı zerdeçal

    Yılbaşı sofrasında farklı lezzetler denemek isteyenler için bu kez klasik çorba tariflerimizi bir kenara alıyor ve çorbada başrolü bu turuncu güzele devrediyoruz.

    Nasıl yapılır?

    Bir tencereye doğradığınız kabak ve rendelediğiniz patatesleri alın. Üzerine sıcak suyu ilave edip kaynatmaya başlayın. O esnada bir tavada sıvı yağ ile doğradığınız soğan, sarımsak ve rendelediğiniz havucu güzelce kavurun. Kavurduğunuz bu harcı tencerede kaynayan sebzelere ilave edin. Son olarak et suyu ve tuzunu da ekleyip tüm sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ardından çorbayı blenderdan geçirip içine süt ilave edin ve karıştırın. Yavaş yavaş kıvamını bulan çorbaya baharatlarını da ilave edip 5 dakika daha kaynatın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    KREMALI MANTAR ÇORBASI

    Malzemeler

    500 g kültür mantarı

    2 yemek kaşığı tereyağı

    2 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı un

    4 su bardağı su

    200 ml krema

    Tuz

    Karabiber

    Nasıl yapılır?

    İlk olarak mantarları bol suda durulayın ve süzün. Ardından mantarları iri formda doğrayarak tereyağında 3-4 dakika soteleyin.

    İnce ince ezilmiş sarımsak ve unu, mantar soteye ilave edip unun rengi dönünceye kadar kavurun.

    Topaklanmaması için sürekli karıştırın ve azar azar suyu ilave edin. Tuz ve karabiber ve istediğiniz baharatlar ile tatlandırıp kaynatın.

    Son olarak koyulaşan çorbanın içerisine kremayı ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika daha pişirin.

    Pişirme işleminden sonra çorbayı ocaktan alın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    ŞİFA KAYNAĞI HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

    İçerdiği vitaminlerle vücut bağışıklık sisteminden sindirim sistemine karşı birden fazla sağlık problemine yardımcı olan, faydaları ile sofralardaki yerini yıllarca muhafaza eden havucun başrol olduğu bir çorba tarifi derledik.

    Havuç çorbası için gerekli olan malzemeler:

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 adet soğan

    1 adet kereviz sapı

    2 diş sarımsak

    Yarım kilo havuç

    Çeyrek su bardağı pirinç

    4 su bardağı tavuk suyu

    1 su bardağı süt

    Tuz

    Karabiber

    Toz kırmızı biber

    Servis için:

    Taze krema

    Havuç çorbası nasıl yapılır?

    Yağı tencereye alın sonrasında soğanları kavurun.

    Üzerine sebzeleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

    Pirinci, tavuk suyunu, sütü ve baharatları ilave ederek yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin ardından da blendardan geçirin son olarak krema ile servis edebilirsiniz.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    DUXELLE PİRZOLA

    Malzemeler

    500 g dana pirzola

    20 g taze kekik

    20 g biberiye

    100 g tereyağı

    Üst malzemeler için:

    1 adet yeşil elma

    1 adet pancar

    3 adet kuşkonmaz

    1 adet patates

    1 adet kereviz sapı

    100 g fındık

    100 g yer fıstığı

    Duxelle ganaj:

    100 g istiridye mantarı

    100 g Porçini mantarı

    30 g sarımsak (İnce kıyılmış)

    20 g taze kekik

    20 g karabiber

    20 g tuz

    Sosu için:

    5 g yıldız anason

    50 g nar ekşisi

    40 g bal

    4 g beyaz biber

    15 g esmer şeker

    400 ml et suyu

    20 g kuru üzüm

    Nasıl yapılır?

    Üst malzemelerin hepsini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın ve tuzlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

    Önceden ısıtılmış 90 derecedeki fırında 40 dakika süreyle kurutun. Fındık, yer fıstığı ve pankoyu bir tavaya alın ve altın rengi olana dek kavurun.

    Duxelle için bütün mantarların saplarını temizleyin, kabuğunu soymadan ve yıkamadan rondoda küçük parçacıklar haline gelene kadar çekin ve sarımsağı ekleyin.

    Daha sonra kuru ve kızgın bir tavaya alarak 4 dakika soteleyin. Ocaktan alarak taze kekik, tuz ve karabiberi ilave edin.

    Tüm sos malzemesini bir tencereye alın ve yoğun bir kıvam elde edene dek orta ateşte pişirin.

    Pirzolayı; tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine ettikten sonra kızgın bir tavaya alarak mühürleyin.

    Aynı tavada biberiye, taze kekik ve tereyağını erittikten sonra pirzolanın üstüne sürün.

    Pirzolayı servis tabağına alın ve üzerine duxelle mantarı sürün. Son olarak kurutulan ve kavrulan tüm malzemeyi en üste eşit şekilde dağıtarak servis edin.

    Servis önerisi

    Patates püresi ya da patates kızartması ile birlikte servis edebilirsiniz.

    Püf noktası

    Etleri dinlendirdikten sonra mutlaka oda sıcaklığında bekletin.

    Mühürleme işlemini yüksek ateşte uygulayın. Mühürleme esnasında ete çatal bıçak batırmayın.

    Farklı bir şekilde pişirmek için, pirzolaları tereyağında soteleyin. Pişirme işleminin sonlarına doğru 4 yemek kaşığı duxelle sosu ilave edin ve hepsini birlikte pişirin.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    TAVADA ANTRİKOT VE ISPANAKLI PATATES PÜRESİ TARİFİ

    Malzemeler

    Eti için

    2 adet antrikot (250'şer gramlık)

    1/2 demet taze kekik

    1 baş sarımsak

    3 adet defne yaprağı

    4 yemek kaşığı tereyağı

    1/2 çay kaşığı iri çekilmiş tuz

    1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

    Ispanaklı patates püresi için

    500 gram ıspanak

    500 gram patates

    3 yemek kaşığı tereyağı

    1 çay bardağı sıcak süt

    1/2 çay kaşığı tuz

    1/2 çay kaşığı karabiber

    Servisi için

    1/2 adet küp doğranmış şeftali

    1 adet dilimlenmiş mürdüm eriği

    1/2 adet yufka

    4 adet yenilebilir çiçek

    Çok bekletmeyin. Belki ara sıcaklarla ana yemeklerin arasını uzak tutmayı seviyorsunuz ama bu grup bekletmeye gelmez, ana grup çünkü. Antrikot, patates püresi ve ıspanak...

    Nasıl yapılır?

    Kabukları soyulmuş patatesleri tuzlu suda haşlayın. Kaynayan suda patatesleri alın ve ıspanakları hızlıca haşlayın. 30 saniye sonra çıkartın ve buzlu suda formlarını korumaları için bekletin.  Haşlanmış patatesleri ve iyice suyu sıkılmış ıspanakları, sıcak süt ve tereyağı ekleyip düşük devirde bir kaç tur püre kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Ispanaklı patates püresini sıkma torbasına alın ve bekletin.

    Etleri, iyice ısınmış döküm tavada iki yüzünü de baharatlandırarak mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra tavaya ortadan ikiye kesilmiş bir baş sarımsak, kekik ve defne yapraklarını atın. Tereyağınıda ilave edin ve kaşık yardımıyla tereyağını etlerin üzerine gezdirin. Servisinde kullanacağınız yufkayı, bu esnada önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika ısıtın.

    Meyveleri de hafifçe soteleyip hazırlayın. Etin ön planda olduğu nefis bir tabak hazırlayın ve afiyetler olsun.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    BALLI HARDALLI TAVUK

    Malzemeler

    4 parça kemiksiz tavuk pirzola

    3 yemek kaşığı hardal

    3 yemek kaşığı bal

    1/2 su bardağı su

    1 yemek kaşığı soya sosu

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    4 diş sarımsak1 tutam maydanoz

    Karabiber

    Tuz

    Nasıl yapılır?

    İlk olarak tavukları karabiber ve tuzla harmanlayın.

    Bir kabın içerisinde hardal, soya sosu, bal ve suyu karıştırın.

    Tavanın içerisine zeytinyağı ekleyerek ısıtın. Tavukları arkalı önlü olacak şekilde kızartın.

    Sarımsakları havanda ezdikten sonra tavukların içine ekleyin.

    Tavanın kapağını kapatarak 5 dakika bu şekilde pişirin.

    Tavukları ara sıra çevirerek kızartın. Hazırladığınız ballı sosu tavaya ekleyin ve tavuklar sosu çekene kadar, yaklaşık 2-3 dakika, pişirin.

    Ballı hardallı tavukları patates kızartması ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    GÜVEÇTE MANTARLI ET

    Güveçte Mantarlı Et Tarifi İçin Malzemeler:

    3 dilim antrikot

    10 mantar

    Yarım sarı dolmalık biber

    Yarım kırmızı dolmalık biber

    Yarım yeşil dolmalık biber

    2-3 diş̧ ince kıyılmış̧ sarımsak

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kekik

    2 yemek kaşığı tiryaki sos

    3 domates

    1 tatlı kaşığı tereyağı

    Üzeri için:

    150 g rende mozzarella peyniri

    Güveçte mantarlı et nasıl yapılır?

    Eti ince şeritler halinde dilimleyin. Mantarları temizleyip dilimleyin.

    Renkli biberleri de jülyen doğrayıp hazırlayın.

    Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve önce etleri ekleyip 5-6 dakika soteleyin. Ardından hazırladığınız mantarları ve biberleri ilave edip sotelemeye devam edin. Sarımsakları, tuz ve baharatları, en son sosu ekleyip karıştırın. Ocaktan alın.

    Güveç̧ kaplarının içini tereyağı ile yağlayın.

    Domatesleri dilimleyip tabanına yerleştirin. Ön pişirme yaptığınız etleri güveç̧ kaplarına paylaştırın. Üzerlerine kalan domates dilimlerini kapatın.

    Güveç̧ kaplarının üzerini yağlı kağıt kaplı folyo ile kapatın.

    Önceden ısıtılmış̧ 200 derece fırında, 30 dakika kadar pişirin.

    Güveçlerin üzerinden yağlı kağıdı alın ve rende mozzarella peynirini paylaştırıp 10 dakika daha peynirler eriyene kadar pişirip fırından alın ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

    Püf noktaları

    Etler bir gün önceden marine edilirse etin yumuşaklığı ve lezzeti atar. Sebzeler soteleme esnasında çok fazla pişirilmemelidir. Servis etmeye yakın fırınlanırsa peynirin dokusu bozulmaz ve tüketimi daha keyifli bir hale getirir. Bol sulu bir güveç isterseniz domatesleri güveçlere eklerken üzerlerine bir parça tuz atarak sululuğu artırabilirsiniz. Fırınlamadan üzerine küçük parça tereyağı eklerseniz lezzeti daha da artırırsınız.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    TAVUK PİCCATA TARİFİ

    Malzemeler

    4 adet fileto tavuk göğsü (200'er gramlık)

    3 yemek kaşığı un

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

    Kızartmak için

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Sosu için

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 su bardağı sıcak tavuk suyu

    1/2 çay bardağı limon suyu

    2 yemek kaşığı kapari turşusu

    1/4 demet maydanoz

    Kapari turşusu, tavuk suyu, tereyağı, limon suyu ve maydanozdan oluşuyor bahsettiğimiz sos. Hayatta her şey iyi giderken, 2 enfes haber daha almaya benziyor. Anne olduğunuzu öğrendiğiniz gün, terfi almak gibi. O yüzden...

    Nasıl yapılır?

    Kemiksiz tavuk fileto etlerini keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına kesin. Üzerine streç film sarın ve et döveceğiyle inceltin.

    Bir kapta un, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi karıştırın. Tavuk dilimlerini arkalı önlü una bulayıp, bir servis tabağına alın. Zeytinyağını ve tereyağını eritin. Tavukları kızgın tavada arkalı önlü pişirin. Kızartma tavasında kalan suya tavuk suyu ilave edin. Limon suyu katın ve kıvam alıncaya kadar çektirerek pişirin. İnce doğranan kapari turşularını da ilave edin. Sosa tereyağını ilave edin, eriyene kadar karıştırın. Son olarak incecik kıyılmış maydanozu kattığınız sos karışımına kızaran tavukları alın.

    Sosla beraber 2-3 dakika daha pişen tavukları servis tabağına alın ve soğutmadan servis edin.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 3 saat 30 dakika

    Kaç Kişilik: 8 Kişilik

    Malzemeler:

    1 orta boy hindi

    1 soğan

    1 çorba kaşığı domates salçası

    1 tatlı kaşığı pul biber

    1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

    1 kahve fincanı ayçiçeği yağı

    45 gr tereyağı

    Yapılışı:

    Sos için, soğanı soyup kıyın. Domates salçası, pul biber, kırmızı toz biber ve ayçiçeği yağını bir kasede karıştırın.

    Karışımı fırça yardımıyla temizlenmiş hindinin her tarafına sürün. Oda ısısında yarım saat bekletin.

    Fırının derecesini 170 dereceye ayarlayın. Hindiyi ızgaranın üzerine yerleştirip yaklaşık 3.5 saat eti pişirin.

    Pişme sırasında üzerinin fazla kararmaması için folyo ile örtün. Hindi etini arada bir çevirerek pişirin.

    Her saatte bir hindinin üzerine birkaç nohut büyüklüğünde tereyağı sürün. Hindi eti iyice pişince fırından alın.

    Siyah ve beyaz üzümlerle veya dilediğiniz sebzelerle birlikte süsleyin.

    Yılbaşı hindisini, pirinç pilavı ve patates salatası ile birlikte servis edebilirsiniz.

    Yapılışı:

    Derin bir kapta süt, zeytinyağı, salça, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

    Hazırladığınız sosu hindinin her tarafına sürüp üzerini streç filmle kaplayın. Buzdolabında 3-4 saat marine edin. Baldo pirinci yıkayın.

    Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ile ayçiçeği yağını ekleyip ısıtın.

    Yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız ciğeri ve dolmalık fıstığı da ilave edin.

    Suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyip 2 dakika kavurun. 2 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber ve yenibaharı da ekleyin.

    Pilavı suyunu çekinceye kadar pişirin. (Pilavın az pişmesi önemli). Pilavı ocaktan alıp üzerine maydanoz ve dereotu serpin.

    Hindinin içine pilavı doldurun. Geniş ve derin bir fırın tepsisine hindi etini yerleştirin. Ayaklarını yanmaz bir ip ile bağlayın.

    Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını üzerine sürün. Yarısına gelecek kadar su ekleyin. Üzerini önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyo ile kapatın.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında en az 3 saat pişirin. Pişerken ara ara kontrol edip yemeğin suyunu hindinin üzerine gezdirin.

    Fırından çıkarmaya yakın üzerindeki yağlı kağıdı ve alüminyum folyoyu alıp kızarıncaya kadar pişirin.

    Afiyet olsun.

    Püf noktası: Hindinin kızarması için, dış kısmını tuz ve limonla ovalayın.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    KESTANELİ PİLAV

    MALZEMELER

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı çam fıstığı

    2 adet havuç

    1 yemek kaşığı kuş üzümü

    200 gr haşlanmış kestane

    1,5 su bardağı pirinç

    3 su bardağı su

    Karabiber

    Yenibahar

    Tuz

    Yarım demet isteğe göre dereotu

    Yapılışı

    Zeytinyağı ve tereyağını tencerede eritin. Çam fıstıklarını ekleyip biraz kavurun. Daha sonra küçük doğradığınız havuçları içerisine ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

    Suda beklettiğiniz pirinçleri süzüp tencereye ekleyin biraz daha kavurun. Kuş üzümü, kestane, baharatlar ve tuzu ilave edin. En son suyunu ekleyin ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.

    Su kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra düşük ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra 15 dakika dinlendirin. Afiyet olsun.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    AVOKADO EZMESİ TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet avokado

    Yarım çay bardağı limon suyu (60 ml)

    1 diş sarımsak

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    Çay kaşığının ucuyla karabiber

    1 çay kaşığı tuz

    1 tutam maydanoz

    Avokado ezmesi nasıl yapılır?

    Öncelikle avokadomuzu döndürerek ortadan keselim.

    Ardından elimizle çevirelim ve ikiye ayıralım.

    Bıçağı dikkatli ve sert bir şekilde avokadonun çekirdeğine sağlayalım ve çekirdeğini çıkartalım.

    Ardından kaşık yardımı ile avokadomuzun içerisini çıkartalım ve uygun bir kap içerisine alalım.

    Çatal veya patates ezici yardımı ile güzelce ezelim.

    Ardından üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber, sarımsak ve ince kıyılmış maydanozları ekleyerek karıştıralım.

    Ezmemizi servis tabağına alalım ve güzelce yaydıralım. Dilerseniz çatal ile üzerine hafif çizikler atarak daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Avokado ezmemiz servise hazır. Afiyet olsun!

    Avokado ezmesinin püf noktaları

    Avokado ezmenizi yaparken kullanacağınız avokadoların olgun olması gerekmektedir. Eğer avokadolarınız oldun değilse 1-2 gün kadar kağıda sarılı bir şekilde, oda sıcaklığında bekletirseniz yumuşayacaktır.

    Avokadolarınızı kaşık ile alabileceğiniz gibi dilerseniz kabuklarını da soyabilirsiniz.

    Avokado ezmesini çay saatlerinize yapabileceğiniz gibi kahvaltılarınıza da yaparak afiyetle tüketebilirsiniz.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    HAVUÇ TARATOR TARİFİ

    Malzemeler

    2 adet büyük boy havuç

    5 yemek kaşığı yoğurt

    3 yemek kaşığı süzme yoğurt

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    5-6 adet ceviz içi

    1 çay kaşığı tuz

    Havuç tarator tarifinin püf noktası

    Arzuya göre içerisine toz kırmızı biber ilavesinde bulunabilirsiniz. Ceviz oranını arttırabilir, taze baharatlar ya da ince doğranmış maydanoz ilave edebilirsiniz.

    Havuç tarator tarifi nasıl yapılır?

    Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek, 2-3 dakika kadar kavurun ve bir köşede soğumaya alın.

    Bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt, soğumuş rendelemiş havuç, ceviz içi, zeytinyağı, rendelemiş sarımsak ve tuzu alarak güzelce karıştırın.

    Karışımı servis tabağına alın ve üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    EDİRNE YÖRESİNE AİT ENFES BİR MEZE: MAMZANA TARİFİ

    Et, köfte, kebap ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışacak, yapımı ile oldukça kolay, lezzeti ve sunumu ile iştah açıcı, Edirne mutfağına ait enfes bir meze tarifi...

    Mamzana için malzemeler:

    2 adet büyük boy patlıcan

    2 adet büyük boy kırmızı kapya biber

    1 adet yeşil biber

    1 adet orta boy domates

    2 tutam maydanoz

    Zeytinyağı

    Kırmızı pul biber

    Tuz

    Üzeri İçin:

    1 su bardağı yoğurt

    2 küçük diş sarımsak

    Zeytinyağı

    Kırmızı toz biber

    Mamzana nasıl yapılır?

    Mamzana yapımında; öncelikle 2 adet büyük boy patlıcanı ve 2 adet büyük boy kırmızı kapya biberi yıkayıp, kurulayın.

    Patlıcanların ve biberlerin birkaç yerine bıçak ile delikler açıp, fırın tepsisi içine koyun.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verip, yaklaşık 25 dakika közleyin.

    Biberler patlıcanlardan önce közlenecektir.

    Bu yüzden biberleri közlendiği an fırından alın.

    Patlıcan ve biberler közlendikten sonra soğumaya bırakın.

    Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, bıçak yardımı ile küçük küçük kesin.

    Diğer tarafta 1 adet orta boy domatesin kabuğunu soyup, minik küpler halinde kesin.

    1 adet yeşil biberin çekirdek kısmını temizleyip, küçük küçük doğrayın.

    2-3 tutam maydanozu da ince ince doğrayın.

    Ardından bir kap içine közleyip doğradığınız patlıcan ve kırmızı kapya biberleri koyun.

    Üzerine doğranmış domates, yeşil biber ve maydanozu ekleyin.

    Hazırladığınız mamzana mezesinin üzerine damak tadınıza göre tuz, çok az zeytinyağı ve biraz kırmızı pul biber ekleyip, güzelce karıştırın.

    Son olarak küçük bir kaba 1 su bardağı yoğurt koyun.

    Yoğurdun üzerine çok az tuz ve 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

    Hazırladığınız mamzana mezesini servis tabağına koyun.

    Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Yoğurdun üzerine de biraz zeytinyağı ile kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirip, servis edebilirsiniz.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    FASULYE PİYAZI TARİFİ

    Malzemeler:

    1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

    1 adet domates

    2 adet yeşil biber

    1 adet büyük boy soğan

    8-10 dal maydanoz (ben piyaz da sevmediğim için kullanmadım)

    Sosu için;

    5 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

    Yarım limonun suyu

    Yarım tatlı kaşığı sumak

    1 tatlı kaşığı tuz

    Süslemesi için:

    5-6 zeytin (ben sadece zeytin kullandım)

    Arzuya göre 1 adet haşlanmış yumurta

    Nasıl yapılır?

    Kabuğu soyulmuş soğan piyazlık doğranır. Ardından yeşil biberler halka şeklinde doğranır.

    Domatesler küp küp doğranır.

    Maydanoz koyacaksanız maydanozlar ince şekilde kıyılır.

    Genişçe bir kasede haşlanmış kuru fasulyeler, doğranmış domates, soğan ve biberler karıştırılır. Maydanozda bu aşamada eklenir.

    En son sıvı yağ, limon suyu, sumak ve tuz eklenir tekrar karıştırılır. Dilerseniz sos malzemelerini ayrı bir kase içerisinde karıştırıp daha sonra ekleyebilirsiniz.

    Üzeri zeytin veya haşlanmış yumurta dilimleri ile süslenerek servis yapılır.
  • Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

    KÖZ PATLICANLI TAVUK SALATASI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 adet büyük tavuk göğsü

    2 adet közlenmiş̧ patlıcan

    1 çay bardağı haşlanmış̧ şehriye

    4 adet kornişon turşu

    1 tutam ince kıyılmış̧ maydanoz

    1 tutam ince kıyılmış̧ dereotu

    2 diş̧ rendelenmiş̧ sarımsak

    1,5 su bardağı süzme yoğurt

    1 yemek kasığı mayonez (isteğe bağlı)

    Tuz, karabiber

    Üzeri için;

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

    1 avuç̧ ince dövülmüş ceviz

    Köz patlıcanlı tavuk salatası nasıl yapılır?

    Tavuk göğsü haşlanır ve piştiğinde didilir.

    Közlenmiş̧ patlıcanın kabuğu soyulur ve küçük doğranır.

    Kornişon turşu küçük küp şeklinde doğranır. Yeşillikler ince kıyılır.

    Bütün salata malzemeleri uygun bir servis tabağına alınır ve güzelce karıştırılır.

    Yoğurt, mayonez, sarımsak tuz ve karabiber eklenir ve tekrar güzelce karıştırılır.

    Sos tavasına zeytin ve tereyağı eritilir. Toz biber ve ceviz eklenir ve iyice kızdırılır.

    En son olarak salata üzerine gezdirilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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