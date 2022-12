GUİNNESS DÜNYA REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Ampulün ilk icadı 1880 yılında Thomas Edison tarafından alındı. Yaklaşık 15 sene içerisinde ise alanda herhangi bir teknolojik gelişme sağlanmadığı halde asla sönmeyen bir ampul üretildi.

121 yıldır yanan bu ampul Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na “Ripley’a Believe It or Not” oalrak kayıtlara geçti.