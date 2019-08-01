ABD'de Alzheimer ile mücadele eden ve 5 yıl önce hayatını kaybeden 73 yaşındaki Doris Stauffer'in hastalığı bilinenden farklı ilerlemiş, doktorlar beyninin incelenmesinin hastalık tedavisinde umut verici olabileceğini söylemişti.

Oğlu Jim, araştırma yaptıktan sonra annesinin naaşını bir bilim merkezine bağışlamaya karar vermiş, ABD'nin Arizona'daki merkeze teslim etmişti, ancak 45 gün sonra annesinin külleri eve gönderildi.

İmzaladığı kağıtta annesinin naaşıyla ne yapılacağı ya da ne yapılmayacağı konusunda bilgiler bulunduğunu belirtti.

Bu 'bilim merkezi'nin bağışlanan cesetleri sattığı ortaya çıktı. 33 ailenin şikayeti üzerine FBI merkeze baskın düzenledi. Baskında Doris Stauffer'in kadavrasının 6 bin dolara ABD Ordusu'na satıldığı, cesedinin bir sandalyeye bağlanarak yeni bir patlayıcı denemesinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Travma yaşayan oğlu Jim'in hikayesi ise ABD'yi şoke etti. Stauffer, "Ailelerle, insanlarla ve onların hatıralarıyla ilgilenmiyorlar." dedi.