Antalya'da bugün okullar tatil mi? sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Antalya'da Meteoroloji'den son dakika uyarısının ardından gözler Antalya Valiliği'ne çevrildi. Peki, Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi mi? İşte 11 Aralık Antalya Hava durumu...

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

ANTALYA HAVA DURUMU 11 ARALIK

Parçalı çok bulutlu; Antalya ve Muğla il geneli, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un doğu ve güney ilçeleri zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Güney ve doğudan orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.Yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

İKİNCİ UYARI KIYI KESİMLERE

DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.

FIRTINA UYARISI DA YAPILDI

Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda, fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarıda ise, "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

SAĞANAK VE FIRTINA ANTALYA'YI GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA VURMUŞTU

Geçtiğimiz Ocak ayında hortum ve fırtınanın şiddetinin saatte 133 kilometreye kadar çıktığı Antalya'da, 3 gün etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'nda 2 otobüs, 1 minibüs, 2 merdiven devrilirken, 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde hasarlar meydana gelmişti. Öte yandan 12 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında şiddetli fırtına ve yağışların etkili olduğu Antalya'da oluşan hortumlar nedeniyle yaşananlar herkesi şoke etmişti.