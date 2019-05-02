Şaşkınlık içinde izlediler

Olay, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaşandı. Varyantın alt bölümünde bulunan ve kıyıya 15 metre uzaklıktaki kayaların üzerinde duran iki gençten birininin diğerine kelepçe taktığını gören vatandaşlar cep telefonuyla kayda girdi.





Önce eline ters kelepçe, ardından da ayağına kelepçe takılan genç, yaklaşık 2 metre yüksekten denize atladı. Denize atlayan ancak ne ellerini ne de ayaklarını kullanamayan genç, çırpına çırpına kıyıya kadar yüzmeye çalıştı. Bu anlarda ise arkadaşı denizde kendisine refakat etti.



Kıyıya katar ulaşan genç, yine arkadaşı tarafından kumun üzerine çekildi ve eli ile ayağındaki kelepçe bıçakla kesilerek çıkartıldı. İki arkadaş hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etti.