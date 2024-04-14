Antalya'da otomobil dereye uçtu, sürücü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına yuvarlandı. Otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Giriş: 14.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:53
Alanya'da Yavuz Özkan (24) idaresindeki otomobil, Çayarası Yaylası'nda Sarıveliler istikametinde seyrederken dere yatağına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekibi, sürücü Özkan'ın kaza yerinde öldüğünü tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Alanya Belediye morguna gönderildi.
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