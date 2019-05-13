Antalya'da trans birey Gökçe Saygı (39),evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü.



DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'TEK BAŞINA YAŞIYORDU'



Durumu polise bildiren bina sakinlerinden Cemil Ç., eşinin sabah erken saatlerde bağrışmaları duyunca kendisine haber verdiğini belirterek, "Eşim 'Dur yapma senin Allah'ın yok mu' diye bağrışları duyunca bana seslendi. Bir süre sonra sesin kesilmesi üzerine durumdan şüphelenip polisi aradık. Bildiğim kadarıyla öldürülen kişi tek başına yaşıyordu" dedi.



Gökçe Saygı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.