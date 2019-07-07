Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobille, Mevlüt Yakışkan'ın kullandığı Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ramazan Çetin ile aynı araçtaki Mehmet Sevli olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Recep Sel ve Kadriye Tetik ile otobüs sürücüsü Mevlüt Yakışkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. 2 kişinin cansız bedeni ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılabildi. Yaralılardan Recep Sel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Ramazan Çetin ile Mehmet Sevli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.