DHA

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde Saat Kulesi olarak inşa edilen, 22 metrelik yapının restorasyonuna şubat ayında başlandı.

DHA'nın haberine göre 1901'de Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'ın, 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı şerefine hediye ettiği 25 saatten birinin takılarak yapıldığı bilinen kulenin restorasyon ve kazı çalışmaları, Antalya Valiliği'nce Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde sürdürülüyor.

SAATLERİ PLASTİK ÇIKTI

Çalışmalarda, iç kısmındaki 8 metreyi bulan beton dolgunun kazısında, tarihi saatin mekanizmasına ait 40'ar kiloluk 2 kurşun parça bulundu. Sonrasında da kule duvarının dört tarafındaki saat göstergelerinin 1980'lerde çalındığı ve yerine plastik saat takıldığı belirlendi.

ANTALYA'NIN FETHİNİN SEMBOL İŞARETİ TESPİT EDİLDİ

Bu yılın Aralık ayında bitirilmesi planlanan restorasyon ve kazı çalışmalarında sürprizle karşılaşıldı. Kulenin doğu duvarında, yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte, Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1207 yılında Türk yurdu yaptığı Antalya'nın fethinin sembolü bulundu.

Selçuklu armasını andıran yıldız şeklinde ve kök boya tekniğiyle yapıldığı düşünülen, fethin sembolünü andıran işaret, yine geçmiş yıllarda yapılan çimento sıvaların altından çıkarıldı.

VALİDEN İNCELEME

Antalya'nın 1207 yılındaki fethini simgeleyen sembolü ve restorasyon çalışmalarını incelemek için Antalya Valisi Ersin Yazıcı Saat Kulesi'ni ziyaret etti. Vali Yazıcı, çalışmalar hakkında uzmanlarla görüştü. Fethin simgesini de inceleyen Yazıcı, çok dikkatli uygulamalarla sembolün ortaya çıkarılması ve bu alanında uzman ekibin görev almasını istedi.

Saat Kulesi'ndeki restorasyonda çok geçmiş yıllarda yapılan çimento bazlı malzemelerin sökümünün devam ettiğini belirten Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram ise "Bunlar çok itinalı ve ciddi şekilde temizleniyor. Biraz önce Sayın Vali'miz Ersin Yazıcı bey de burayı ziyaret etti. Tabii ki Saat Kulesi, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine gelen Antalya'nın en güzel noktasında konumlandırılmış, çok engin yapılardan ve 2'nci Abdülhamid döneminin en değerli eserlerinden biri. Saat Kulesi'nde şu anda görünen bu işaret, Selçuklu'dan bugüne kadar gelen o günkü kök boya tekniğiyle yapılmış fethi simgeleyen bir veri. Prof. Dr. Osman Eravşar hocamız tarafından da dokunulmaması ve özel bir çalışma yapılması gerektiği değerlendirmesi yapıldı" dedi.

SELÇUKLU'NUN YILDIZ ARMASI

Vali Yazıcı'nın, fetih sembolünün renk ve dokuları korunarak ortaya çıkarılması için özel konservasyon ekibi oluşturulması talimatı verdiğini anlatan Karabayram, şunları söyledi:

"Çok önemli bir veri, Antalya'nın Kaleiçi'ndeki tüm yapılarını bugün incelediğinizde, bu kulenin bulunduğu surun da Kaleiçi surlarının bir devamı olması, Selçuklu'dan bugüne kadar gelmesiyle beraber böylesi bir veri yoktu. Antalya'mıza hayırlı olsun. Fetih sonrası, fethin onuruna, anısına yapılan o dönemi simgeleyen özel bir simge. Bu Selçuklu arması, yıldız şeklinde. Bununla ilgili yüzey temizliği devam ediyor. Temizlik bittikten sonra da daha net ortaya çıkacak. Selçuklu arması, diyebiliriz ama hem bu bölgede olması hem şehrin ana merkezinde bulunması nedeniyle fethin onuruna yapıldığını söyleyebiliriz."