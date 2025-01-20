19 yaşındaki Feride evinde ölü bulundu!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı
Antalya'da, yakınlarının dün geceden beri haber alamadığı Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine geldi.
ÇİLİNGİRE KAPIYI AÇTIRDI
DHA'da yer alan habere göre kapıyı defalarca çalan ve telefonla arayan kuzeni, Demir'e ulaşamayınca saat 11.00 sıralarında çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi.
KUZENİNİ HAREKETSİZ HALDE BULDUFeride Hiranur Demir, 19 yaşındaydı.
Feride Hiranur Demir'i salonda koltuk üzerinde hareketsiz gören kuzeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibine bilgi verildi. Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Demir'in, uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.