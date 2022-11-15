İmam, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde A.K. (32), tartıştığı imam olan babası Memduh Kaplan'ı (59) av tüfeğiyle öldürüp, polise teslim oldu.

Olay, dün gece yarısı sıralarında Akseki ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan A.K., yalnız yaşayan imam olan babası Memduh Kaplan'ın evine geldi. Burada, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K., babasını tüfekle göğsünden vurdu, ardından da polise gidip teslim oldu. Eve gelen ekipler, Memduh Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Memduh Kaplan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Memduh Kaplan'ın 10 yıldır ailesinden ayrı yaşadığını ve ilçedeki bir camide imamlık yaptığını belirten yakınları, olayın nedenini tam olarak bilmediklerini belirtti. Memduh Kaplan, otopsinin ardından Akseki Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-15 11:27:17



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