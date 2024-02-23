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        ATSO şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 2024 yılı turizm için belirlenen 60 milyar dolar gelir ve kişi başı gecelik 106 dolar harcama hedefine hep birlikte ulaşabileceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:17
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        ATSO şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 2024 yılı turizm için belirlenen 60 milyar dolar gelir ve kişi başı gecelik 106 dolar harcama hedefine hep birlikte ulaşabileceklerini bildirdi.

        Bahar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla oda binasında gerçekleştirilen meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ATSO'nun 141 yıldır var olan, yaklaşık 62 bin üyeye sahip, günde 40 yeni kayıt yapan, 49 meslek komitesi ile Türkiye'nin en büyük 4. oda özelliğine sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'de kurulan her 20 şirketten birinin Antalya'da yer aldığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

        "İstanbul'dan sonra en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği, ikinci oda konumundayız. Antalya 2023'te 16 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçiyle şimdiye kadar ki en yüksek turist sayısına ulaştı. Kaliteli tesislerimiz, nitelikli iş gücümüz, eşsiz ören yerlerimiz ve kültürel mirasımızla her yıl daha fazla ziyaretçi alıyoruz. Beklenmedik bir gelişme olmaz ise 2024'te yeni bir rekor kıracağız. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla Antalya'da 894 işletme belgeli tesis, 80 yatırım belgeli tesis, 1598 basit konaklama işletme belgeli tesis bulunmaktadır. İşletme belgeli tesislerdeki oda sayısı 500 bin, yatırım belgeli tesislerde 32 bin ve basit konaklama tesislerinde ise 115 bin yatak bulunmaktadır. Antalya'nın Türkiye'nin yatak kapasitesindeki payı yüzde 33,2'dir. Buna paralel ülkemize gelen her 3 turistten biri şehrimize gelmektedir."

        Sadece Antalya'nın değil, Türkiye turizminin tamamına yön verebilecek bir kent olduğunu anlatan Bahar, turist ne kadar uzak noktadan gelirse kalış süresinin de o kadar arttığını ifade etti.

        Turizmin önemine işaret eden Bahar, "2024 yılı turizm için belirlenen 60 milyar dolar gelir ve kişi başı gecelik 106 dolar harcama hedefine, hep birlikte ulaşabileceğimize inancım tamdır. Ülkemiz, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve bunlara eş zamanlı olarak ekonomik büyümeye odaklanmak zorundadır. Bu doğrultuda, turizmin çevresel etkilerini asgariye indirmek, doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek ve turizm şirketlerinin, hem sosyal hem de ekonomik devamlılığını sağlamak için, küresel ve ulusal ölçekte 'sürdürülebilir turizm' anlayışı, artık hepimiz tarafından benimsenmiştir." diye konuştu.

        Vali Hulusi Şahin ise turizm kenti Antalya'da tüm sektörün turizmdeki hedeflere odaklandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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