Kayıp Elif'in uçurumda cesedi bulundu

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen Elif Emeksiz'in (32), 50 metrelik uçurumda cesedi bulundu.

Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda saat 14.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince bir kadın cesedi ile karşılaştı. İncelemede, cesedin dün hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emeksiz'in kale surlarından düşüp, öldüğü tahmin ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-12-04 16:04:22



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