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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı

DHA

Beşiktaş, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı


ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürmek için gittiği Antalya kampında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması şeklindeki antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Gerçekleştirilen antrenmanı Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti, 
Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA
2022-12-05 20:08:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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