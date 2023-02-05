Antalya´da 4 ilçede eğitime bir gün kar engeli



ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın 4 ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise 1 gün idari izinli sayılacak.

Antalya´nın Akseki, Elmalı, Gündoğmuş ve Korkuteli ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akseki, Elmalı, Gündoğmuş ve Korkuteli ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda 06 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçelerimiz kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-

2023-02-05 22:12:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.