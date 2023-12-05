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        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı

        TürkiyeKupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Kepezspor FAŞ'ı 6-1 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:10
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        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
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        TürkiyeKupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Kepezspor FAŞ'ı 6-1 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

        Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Antalyaspor ile Kepezspor FAŞ karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı hakem Raşit Yorgancılar yönetti. Antalyaspor´da futbol sorumlusu Nuri Şahin, Kepezspor FAŞ mücadelesinde ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara süre verdi.

        Karşılaşmanın 11´inci dakikasında Antalyaspor sol kanattan geliştirdiği atakta Bytyqi'nin ortasına uzak direk dibinde topla buluşan Holtmann'ın vuruşu filelere giderek 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı ekip, 43'üncü dakikada da Van de Streek'in ayağından gol buldu: 2-0. Konuk ekip Kepezspor FAŞ ise 45+2'de Ozan Can Dursun'un kafa golüyle farkı bire indirdi ve bu golle ilk yarı 2-1 sona erdi. 64'üncü dakikada ceza alanını cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sam Larsson yaklaşık 25 metreden meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 3-1 öne geçirdi. 72'nci dakika da Safuri'nin derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde Assambolanga'nın sol ayağıyla sert vuruşu ağlara gitti: 4-1. 82'nci dakikada Ege Bilsel'in son çizgiden yerden pasını altı pasın gerisinden alarak vuruşunu yapan Assambolanga, kendisinin 2'nci takımının 5'inci golüne imza attı: 5-1. 86'ncı dakikada Ege Bilsel kendisine atılan uzun pası ceza alanı içerisinde ayağının üstüyle Bahadır Öztürk'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır'ın vuruşu Antalyaspor adına 6'ncı kez ağlarla buluştu: 6-1. Mücadelenin 62'nci dakikasında ilk yarıdan sarı kartı bulunan Serkan Özen, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kepezspor FAŞ takımı kalan süreyi 10 kişi tamamladı.

        Antalya derbisinde Antalyaspor, rakibini 6-1 yenerek adını 5´inci Eleme Turu´na yazdırırken, Kepezspor FAŞ ise kupaya veda etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2023-12-05 18:59:23

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