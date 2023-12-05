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        Antalya'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:43
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        Antalya'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

        Özgür Evmez'in (24) kullandığı 07 P 2795 plakalı otomobil, Dirgenler Mahallesi'nde M.S. (24) idaresindeki 07 ZAB 55 plakalı beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.

        Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi Zehra Evmez (56) yaşamını yitirdi.

        Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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