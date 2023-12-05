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        Alanya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:25 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:38
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        Alanya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş imkanı ve daha iyi yaşam vaadiyle yurt dışından ilçeye getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Mahmutlar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, U.G. ve Özbekistan uyruklu N.A. isimli kadın gözaltına alındı.

        Ekipler evde yaptıkları aramada, fuhşa zorlandığı öne sürülen Özbekistan uyruklu M.K'ye ait pasaport, fuhuş karşılığında alınan ücretlerin yazılı olduğu değerlendirilen defter ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 925 avro ele geçirdi.

        Fuhşa zorlandığı öne sürülen M.K. Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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