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        11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 11. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:41
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        11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı
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        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 11. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, kapılarını açtı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuara, Türkiye'den 70 firma, 20 ülkeden de 1200 alıcı katıldı.

        TDKD Başkanı Fatih Dursun, AA muhabirine, sektör açısından son derece önemli bir fuar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yılda 2 defa bu organizasyonu hayata geçirdiklerini belirten Dursun, "Katılımcılar Rusya ağırlıklı. Kazakistan, Ukrayna, ABD'den de önemli firmalar var. Geçen yıla göre fuara katılımda yüzde 11'lik bir artış söz konusu." dedi.

        Fuarın sektördeki Türk firmalarını, yurt dışı pazarın temsilcileriyle buluşturduğunu anlatan Dursun, bu sayede ihracata ciddi katkı sağladıklarını bildirdi.

        - Sektörden 224 milyon dolarlık ihracat

        Sektör ihracatının 11 ayda 224 milyon dolara ulaştığını ifade eden Dursun, deri ve konfeksiyon sektöründe ana pazarların AB ülkeleri, ABD ve Rusya olduğunu kaydetti.

        Rusya'ya ihracatta savaş nedeniyle düşüş yaşandığını aktaran Dursun, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Dursun, "deri sektöründe kullanılan ürünler için hayvan katliamı yapıldığı" yönündeki algının tamamen yanlış olduğunu ifade etti.

        Sektörün çöpe atılan bir ürünü katma değeri olan bir ürüne dönüştürdüğünü söyleyen Dursun, "Asıl tehlike tamamen petrokimya ürünlerinde, plastikten, polyesterden oluşan 'suni deri' diye bilinen ürünlerde. Türkiye'de her yıl 'vegan' adı altında 2 milyon adet suni deri üretiliyor." diye konuştu.

        İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen de sektör olarak fuarı önemsediklerini belirtti.

        Fuarda kış ve yaz koleksiyonları olmak üzere Türk firmaların ürünlerini sergilediğini ve yabancı alıcılarla bire bir satış gerçekleştirdiğini aktaran Gözmen, sektörün ihracat artışına fuarın önemli katkı sunduğunu kaydetti.

        Deri ve mamullerinin sergilendiği fuar, 8 Aralık'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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