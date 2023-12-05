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        Antalya'da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

        Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:55
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        Antalya'da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
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        Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Deniz Mahallesi, 129 Sokak'ta bir apartmanın 4. katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla balkondan kısa sürede müdahale etti.

        Evde mahsur kalan 82 yaşındaki Saihat Yıkılmaz, ekipler tarafından evden çıkarıldı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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