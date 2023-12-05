Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

        ANTALYA'da4 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak hasta Saihat Yıkılmaz (82), itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da4 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak hasta Saihat Yıkılmaz (82), itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. 

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yatalak hasta Saihat Yıkılmaz'ın oturduğu daireden duman çıktığını görenlerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, merdiven yardımı ile balkondan yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen Saihat Yıkılmaz, ekipler tarafından binadan çıkartıldı. Yıkılmaz'a ilk müdahale sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapıldı. Yıkılmaz, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin salon bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
        Antalyaspor, kupada zorlanmadan turladı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Alanya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Alanya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
        Antalya'da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
        11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı
        11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı
        Antalya'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü
        Antalya'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü