Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Mevlüthan Ekelik), Bahadır Öztürk, Naldo, Mustafa Erdilman, Holtmann (Dk. 67 Ege Bilsel), Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Bytyqi (Dk. 67 Emre Uzun), Larsson (Dk. 67 Milosevic), Assombalonga

Kepezspor: Mehmet Mert İslah, Muhammed Ali Kol (Dk. 71 Mehmet Can Kocabaş), Alper Demir, Deniz Keskin, Serkan Özen, Bilal Gülden (Dk. 56 Serhat Velioğlu), Mustafa Acar, Mehmet Durgut (Dk. 56 Ahmet Teker), Ali Berke Timurcioğlu (Dk. 71 Abdurrahman Üresin), Yılmaz Basravi (Dk. 81 Hasan Gündoğdu), Ozan Can Dursun

Goller: Dk. 11 Holtmann, Dk. 43 Van de Streek, Dk. 64 Larsson, Dk. 72 ve 82 Assombalonga, Dk. 86 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+2 Ozan Can Dursun (Kepezspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Serkan Özen (Kepezspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 Ahmet Teker, Dk. 84 Serhat Velioğlu, Dk. 87 Deniz Keskin (Kepezspor)

ANTALYA

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