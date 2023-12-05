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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:01
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

        Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Mevlüthan Ekelik), Bahadır Öztürk, Naldo, Mustafa Erdilman, Holtmann (Dk. 67 Ege Bilsel), Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Bytyqi (Dk. 67 Emre Uzun), Larsson (Dk. 67 Milosevic), Assombalonga

        Kepezspor: Mehmet Mert İslah, Muhammed Ali Kol (Dk. 71 Mehmet Can Kocabaş), Alper Demir, Deniz Keskin, Serkan Özen, Bilal Gülden (Dk. 56 Serhat Velioğlu), Mustafa Acar, Mehmet Durgut (Dk. 56 Ahmet Teker), Ali Berke Timurcioğlu (Dk. 71 Abdurrahman Üresin), Yılmaz Basravi (Dk. 81 Hasan Gündoğdu), Ozan Can Dursun

        Goller: Dk. 11 Holtmann, Dk. 43 Van de Streek, Dk. 64 Larsson, Dk. 72 ve 82 Assombalonga, Dk. 86 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+2 Ozan Can Dursun (Kepezspor)

        Kırmızı kart: Dk. 63 Serkan Özen (Kepezspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 Ahmet Teker, Dk. 84 Serhat Velioğlu, Dk. 87 Deniz Keskin (Kepezspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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