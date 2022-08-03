Antalya'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna ilgi artıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da tıbbi aromatik bitki kursuna katılanlar, yetiştirdikleri fideleri serada toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticileri bilinçlendirmek ve yeni istihdam alanları açmak amacıyla düzenlenen kekik, fesleğen, lavanta, biberiye, adaçayı, keçiboynuzu, defne gibi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılım her geçen gün artıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünce teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulan kursiyerler, bitkilerin özelliklerini, bakımını, hasat dönemini, harmanlanması ve depolanması konularında bilgi ediniyorlar. Bitki yetiştiriciliğinin teknik detaylarını öğrenenler, tohumlama, ekimi ve dikimi uygulamalarını ise sahada gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, tıbbi ve aromatik bitkilere ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Kursun 72 saatten oluştuğunu anlatan Kalkan, kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası verileceğini bildirdi. Kalkan, kursiyerlerin aldıkları eğitimle meslek sahibi olabileceklerini, kendilerine yeni bir kazanç kapısı oluşturabileceklerini ifade etti.

Kursiyerlerden İlkay Eşsiz, bugüne kadar sadece ismini bildiği bitkileri daha detaylı öğrenme imkanına kavuştuğunu kaydetti.

Kurs sonunda küçük bir alan kiralayıp, aromatik bitkiler yetiştireceğini aktaran Eşsiz, kursta öğrendiklerini iş hayatında kazanca dönüştürmek istediğini bildirdi.

İsmail Seyrek de balkonda ya da küçük bir bahçede neler yetiştirebileceklerini uygulamalı olarak gördüklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.