Antalya'da okul servis araçları denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, jandarma trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerini denetledi.

Merkez ve ilçelerde yapılan denetimde, Okul Servis Araçları Taşıma Yönetmeliği kapsamında 206 servis sürücüsü ve 411 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemi de anlatıldı.

Denetimlerin yıl boyunca süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.