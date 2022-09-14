Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktulün kardeşi İdris Avağ, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Avağ, "Kardeşim öldürülmeyi hak etmedi." dedi.

İdris Avağ'ın ifadesi sırasında Serdar T'ye "Teyzenle aşk mı yaşadın?" diye sorması üzerine sanık küfrederek müştekiye saldırmaya çalıştı. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle saldırı önlendi. Yaşanan arbedenin ardından sanıklar hakim kararıyla salondan çıkarıldı.

İfadelerini veren müştekilerin salondan çıkarılmasının ardından tekrar salona alınan sanıklardan Serdar T. savunmasında, "Teyzeme ve maktule evlenmeleri konusunu söyledim. Teyze bizde anne yarısıdır. Şimdi bana namussuz muamelesi çekiyorlar." diye konuştu.

Sanık Mehmet Y. de kendisinin maktulle hiçbir probleminin olmadığını öne sürdü.



Mehmet Y, "Ancak onunla karşılaşmak da istemiyordum. Annemle görüşmek istediğimde ise onun evde olmadığı zamanlar görüşmeye çalışıyordum. Bu olayların olacağını bilseydim o eve gitmezdim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kuzeyyaka Mahallesi'nde 12 Şubat 2022'de Behiye T'nin (41), Hayrettin Avağ (45) ile birlikte yaşadığı eve gelen oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32), çıkan tartışmada Avağ'ı bıçakla öldürmüştü. Mehmet Y. ile Serdar T, polise teslim olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.