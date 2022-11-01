Antalya'da kalite yönetmeliğine uymayan 295 ton kömür il dışına çıkarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 1 Ocak'tan bu yana yapılan denetimlerde kalite yönetmeliğine aykırı bulunan 295 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsimi öncesi kente gelen kömür kamyonları denetlenmeye başlandı.

Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararı doğrultusunda kömür kamyonlarını denetleyen ekipler, aldıkları numuneleri kent girişinde yer alan büyükşehir laboratuvarlarında titizlikle analiz ediyor. Yönetmeliğe aykırı olan kömürler ise il dışına çıkarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, 1 Ocak'tan bu yana yaklaşık 510 kamyonda 14 bin 892 ton kömürü analiz etti. Kalite yönetmeliğine aykırı bulunan 295 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, vatandaşların kaliteli hava solumaları için gerekli denetimleri sürdürdüklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi olmayan kömürlerin alınmaması konusunda uyarıda bulunan Çınar, "İl sınırına giren her kömür kamyonunu düzenli bir şekilde denetliyoruz. Kömür kamyonları denetimden sonra katı yakıt belgesine sahip olan işletmelere sevk ediliyor ve analize uygun olan kömürler vatandaşın tüketimine sunuluyor." ifadelerini kullandı.





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