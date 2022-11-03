ANTALYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından organize edilen ve destinasyon partneri Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca Antalya'da düzenlenecek olan "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili Sezgin Özer, sponsorlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve spor camiasından misafirler katıldı.

17-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışa farklı ülkelerden yüzlerce bisiklet sporcusunun katılacağı aktarıldı.

Antalya Vali Yazıcı, buradaki konuşmasında, geçen yıl mükemmel geçen organizasyonun bu yıl da birlik ve beraberlik içinde aynı kalitede gerçekleştirileceğini belirtti.

Başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, emniyet, jandarma, diğer kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla bu yıl da organizasyonun çok güzel yapılacağının garantisini verdiğini belirten Yazıcı, "Antalya turizm anlamında dünyanın en kaliteli, en üst seviyede hizmetini sunan bir şehirdir. Kasım-aralık ayından nisan ayına kadar olan sezonda kongre turizmiyle birlikte bu şehirde bol miktarda spor aktivitesi ve organizasyonlar olsun istiyoruz." dedi.

Bisiklet yarışlarının bunların başında geldiğini anlatan Yazıcı, dünya çapında gerçekleştirdikleri bisiklet organizasyonlarının benzerlerini farklı dallarda da yapacaklarını aktardı.

Düzenlenen organizasyonlarla kış aylarındaki doluluk oranını da artıracaklarını vurgulayan Yazıcı, "Dün itibarıyla 12 milyon 767 bin misafire ulaşmış bir şehir olarak inşallah pik yılımız olan 2019'u geçeceğiz. Hedefimiz 12 aylık bir turizm sezonunu sağlamak. Spor turizmi bunun olmazsa olmazlarından biridir. Bir kez daha bu organizasyonu düzenleyen, akıl veren, emek gösteren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya'nın bisiklet turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunu dile getirdi.

Bisiklet turizminin özellikle son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını anlatan Varol, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da katkılarıyla dış mekan sporları artık turizmin önemli paydaşı haline geldi. Antalya Havaalanı olarak çok heyecanlıyız. Çünkü 60'a yakın sporcuyla bu yarışmaya katkı sağlayacağız. Ben de bisikletimle kısa parkurda yarışacağım. Antalya'nın tanıtımı için buluşan büyük bir aileyiz. Hepimiz bu destinasyonu tanıtmak için buradayız." şeklinde konuştu.

Yarışmanın ev sahipliğini üstlenecek Nirvana Cosmopolitan Hotel'in üst yöneticisi Korhan Alşan ise dünyanın en önemli otoritesi olan Uluslararası Bisiklet Birliği dahilinde ikincisini gerçekleştirecekleri organizasyona sayılı günler kaldığı, geçen sene 500 sporcuyu ağırladıklarını, sayının bu yıl 1000'e ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını kentte profesyonel bir yarışma ortamında bir araya getirecek. 98 kilometrelik uzun parkur yarışını yüzde 20'lik dilimde bitirenler ise UCI Gran Fondo World Series Final yarışlarına katılma hakkı kazanacak.

Uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra paracycling 66 kilometre engelli sporcular parkurundan oluşan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'ya "www.ucigranfondoantalya.com" adresinden kayıt yaptırılabilecek.





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