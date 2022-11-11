Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babanın yargılanmasına başlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü, eşini de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla dava açılan Ukraynalı sanığın yargılanmasına başlandı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, müşteki anne Yulia Navrotska katılmazken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı duruşmaya geldi.

Tutuklu sanık O.N. (38) ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyetinin kimlik tespitinin ardından sanık O.N, olayı tam olarak hatırlamadığını söyledi. Halen depresyonun devam ettiğini ileri süren O.N, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim." ifadelerini kullandı.



Sanık avukatı da sanığın akıl sağlığının tespiti için adli tıp raporunun beklenmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise sanığın savunmalarının suçtan kurtarılmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia Navrotska'nın ifadesinin alınmasına ve sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 Mayıs'ta 4 yaşındaki oğlu K.N. ile 6 yaşındaki kızı T.N'yi bıçakla öldürüp, eşini de yaralayan O.N. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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